ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На сході України ЗСУ знищили вісім танків і збили чотири БПЛА, - Генштаб

Новость на русском →
Київ, Четвер 12 травня 2022 07:37
На сході України ЗСУ знищили вісім танків і збили чотири БПЛА, - Генштаб Підбитий танк (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Російська армія не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та не залишає спроб зайняти території Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах північніше міста Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою нанесення втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Армія РФ на Лиманському напрямку форсувала Сіверський Донець і готує наступ. У напрямку На Сіверськ веде наступ у бік зеленої долини та Новоселівки. На Слов'янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для відновлення наступу на Барвінкове та Слов'янськ.

Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території Російської Федерації в напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення лиману та Сєвєродонецька.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Первомайська, Комишувахи, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії в напрямку Новобахмутівка та Новокалинове. На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степове-Новомихайлівка, Славне-Новомихайлівка та Олександрівка – Мар'їнка. Тривають бойові діяння.

У Миколаївському напрямку, в районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п'ять автомобілів і одна зенітна установка противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БПЛА типу "Орлан-10".

Раніше ми повідомляли, що вчора, 10 травня, ЗСУ на сході відбили чотири атаки ворога і знищили 260 окупантів.

Також повідомлялося, що українські військові знищили склад з боєприпасами ворога і ліквідували 250 солдатів армії РФ. Українська артилерія завдала вогневої поразки по скупченню особового складу і техніки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Російська Федерація Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область