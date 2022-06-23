ЗСУ збили російський бойовий гелікоптер Ка-52: військовий розповів подробиці

Український військовий зміг збити ворожий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вартістю 16 мільйонів доларів.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького, про це розповів сам солдат.
Стрілець-зенітник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищив ціль з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
Військовий розповів, що перш ніж вистрілити у ворожий гелікоптер, він порадився з напарником. Вони разом вичекали слушний момент і наш солдат знищив російську техніку з одного прицільного пострілу.
Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, що українські військові "модернізували" ракети з російського Ка-52. Тепер вони б'ють окупантами.
Також ми писали, що бійці територіальної оборони на Донбасі збили російський військовий гелікоптер.
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