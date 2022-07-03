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ЗСУ збили російський безпілотник у Дніпропетровській області

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Дніпропетровська область, Неділя 03 липня 2022 20:05
ЗСУ збили російський безпілотник у Дніпропетровській області Фото: начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook com Valentyn Reznichenko)
Автор: Олександр Мороз

Збройні сили України збили черговий російський безпілотник у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже десятий розвідник агресора, знищений в небі над нашою областю. Попередньо, його уламки впали в поле", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Миколаївській області був збитий російський безпілотник, вартість якого сягає 7 млн доларів.

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Збройні сили України Війна Росії проти України
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