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ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю

Фото: ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вдруге за день збили російський дрон у небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Сьогодні наші сили ППО збили ворожий безпілотник, коли той намагався залетіти на територію Синельниківського району з напрямку Гуляйполя", - написав він.

Раніше повідомлялося про збиття ще одного дрона над Криворізьким районом.

Ситуація в Дніпропетровській області

Внаслідок вчарашнього обстрілу окупантів Нікополя, в місті пошкоджено майже 30 будівель і 5 автівок. Також знищено дві будівлі на території промислових підприємств.

Сьогодні окупанти знову вдарили по Нікополю - накрили базу відпочинку "Градами". На щастя, жертв немає.

Протягом дня росіяни кілька разів обстріляли Зеленодольську територіальну громаду Криворізького райну. В селах пошкоджено сільгосптехніку та господарчі споруди, газопровід, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області та знищили склад з 5 тисячами тонн зерна.

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Дніпропетровська область