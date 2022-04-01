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Ворожий безпілотник-розвідник виявили в Полтавській області: деталі кріпилися скотчем

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Полтава, П'ятниця 01 квітня 2022 19:10
Ворожий безпілотник-розвідник виявили в Полтавській області: деталі кріпилися скотчем Фото: у Полтавській області виявили ворожий безпілотник-розвідник (t.me/SBUkr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Місцевий житель у Полтавській області виявив ворожий безпілотник-розвідник типу "Орлан-10". При огляді БПЛА було виявлено, що деякі його деталі кріпилися скотчем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Служби безпеки України.

Як зазначили в СБУ, виявлений безпілотник використовується для розвідки і коригування вогню артилерії. Коштує цей БПЛА, що знаходиться на озброєнні Росії, понад 80 тисяч доларів.

У спецслужбі уточнили, що "пташка" буде долучена, як черговий доказ у кримінальній справі про порушення законів і звичаїв війни. При цьому не уточнюється, чи був збитий безпілотник або апарат зазнав аварії.

"Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували? Або це секретне ноу-хау?"- іронічно помітили в СБУ.

За даними Збройних сил України, з початку війни українські захисники знищили 85 ворожих безпілотників.

Фото: у Полтавській області виявили ворожий безпілотник-розвідник (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, 31 Березня під час авіанальотів у Харківській області ЗСУ знищили чотири ворожих винищувачі, дві крилатих ракети і один безпілотник.

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