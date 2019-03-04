У ЗСУ розповіли про закупівлі для армії майна, яке раніше не постачалося

У ЗСУ зазначили, що кожен предмет не поступається зразкам в арміях країн-членів НАТО

Военнослужащим Вооруженных сил Украины начали поставлять спецодежду и другое вещевое имущество, которым раньше не обеспечивалась армия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В управлении отмечают, что с 2018 года для ВСУ впервые начали закупать предметы вещевого имущества, которые ранее не поставлялись вообще или же поставлялись за счет международной помощи.

Фото: скриншоты

"В войско уже поступают: костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, сумки транспортные индивидуальные, бахилы утепленные т.д.", - указано в сообщении.

Фото: вещевое имущество и спецодежда

Так, в прошлом году было утверждено 46 нормативных документов, касающихся вещевого имущества, и сейчас продолжаются военные испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки. Указано, что для снайперов - рейдовых рюкзаков и чехлов-ковров для переноски оружия. Данные образцы поступят к военным в 2019 году, как и новые модульные бронежилеты и баллистические шлемы.

В управлении также отметили, что в ВСУ поступят летние полевые костюмы, зимняя одежда, боевые рюкзаки, тактические перчатки, новые комбинезоны для технического состава и танковых подразделений, маскировочные костюмы снайпера и многое другое.

"Все имущество, которое поступает в ВСУ, высококачественное и положительно оценено военнослужащими. Каждый предмет соответствует современным требованиям и не уступает образцам в армиях стран-членов НАТО", - заверили в ведомстве.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря 2018 года анонсировалось, что Минобороны Украины планирует увеличить закупку нового вооружения, в частности, до 20 наименований того, которого сейчас нет в ВСУ.

Напомним, для обустройства 184 общежитий Вооруженных сил Украины, которые планируется построить в 2018 и 2019 годах, разработали новые подушки, одеяла и матрасы.