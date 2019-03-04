У ЗСУ розповіли про закупівлі для армії майна, яке раніше не постачалося

У ЗСУ зазначили, що кожен предмет не поступається зразкам в арміях країн-членів НАТО
Військовослужбовцям Збройних сил України почали постачати спецодяг та інше речове майно, яким раніше не забезпечувалась армія. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.
В управлінні наголошують, що з 2018 року для ЗСУ вперше почали закупляти предмети речового майна, які раніше не постачалися взагалі або ж постачались за рахунок міжнародної допомоги.
"У військо вже надходять: костюми спеціальні й маскувальні для снайперів та розвідників, костюми для екіпажів броньових машин, наколінники і налокітники, сумки транспортні індивідуальні, бахіли утеплені тощо", - вказано у повідомленні.
Так, у минулому році було затверджено 46 нормативних документів, які стосуються речового майна, і наразі тривають військові випробування нових зразків спецодягу, взуття та екіпірування. Вказано, що для снайперів - рейдових рюкзаків і чохлів-килимів для перенесення зброї. Дані зразки надійдуть до військових у 2019 році, як і нові модульні бронежилети та балістичні шоломи.
В управлінні також зазначили, що до ЗСУ надійдуть літні польові костюми, зимовий одяг, бойові рюкзаки, тактичні рукавички, нові комбінезони для технічного складу й танкових підрозділів, маскувальні костюми снайпера та багато іншого.
"Усе майно, що надходить до ЗСУ, високоякісне та позитивно оцінене військовослужбовцями. Кожен предмет відповідає сучасним вимогам та не поступається зразкам в арміях країн-членів НАТО", - запевнили у відомстві.
Як писало РБК-Україна, у кінці грудня 2018-го анонсувалося, що Міноборони України планує збільшити закупівлю нового озброєння, зокрема, до 20 найменувань того, якого зараз немає у ЗСУ.
Нагадаємо, для облаштування 184 гуртожитків Збройних сил України, які планується побудувати в 2018 та 2019 роках, розробили нові подушки, ковдри і матраци.