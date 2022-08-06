ЗСУ провели успішні спецоперації на сході та півдні: у РФ значні втрати

За добу ЗСУ на Херсонському та Донецькому напрямках провели декілька успішних спецоперацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ .

"Артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження по російських окупантах, в результаті чого ворог втратив: танки - 2, артилерійських систем - 2, мінометів - 1, автомобільної техніки - 2, ЗРК "Тор" – 1, а також один ротний командно-спостережний пункт", - додали в ВМС ЗСУ.

"Зокрема, військовим вдалося знищити 3 бойові броньовані машини, 1 склад з БК та 3 одиниці автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні про втрати росіян на Херсонському напрямку.

Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів та десяток танків ворога. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 900 своїх військових убитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.