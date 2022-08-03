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ЗСУ провели успішні спецоперації на Донбасі та під Херсоном: у росіян багато загиблих

Фото: ЗСУ провели успішні спецоперації на Донбасі та під Херсоном (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

На Донецькому та Херсонському напрямках ЗСУ вдало нищать окупантів та їх техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом ЗСУ".

Так, на Донбасі морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 людей живої сили та взяли 3 полонених.

"На Херсонському напрямку артилерія ВМС ЗСУ підбила ворожий танк та взяли 2 полонених", - йдеться в повідомленні.

Також артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу.

"Втрати ворога уточнюються", - додають в "СтратКомі".

Як повідомлялося, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Минулої доби окупанти вбили чотирьох цивільних, ще 7 людей отримали поранення.

Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили ще 180 окупантів, а також збили шість крилатих ракет противника. Загалом росіяни за час повномасштабної війни проти України втратили 41 350 військових.

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