ЗСУ провели успішні контратаки в Сєвєродонецьку і знизили бойову міць окупантів, - ISW

ЗСУ провели успішні контратаки в Сєвєродонецьку Луганської області, завдяки чому знизили бойову міць російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Незважаючи на те, що російські сили продовжують скидати техніку і війська в район Сєвєродонецька і Лисичанська, українські військові провели успішну контратаку в Сєвєродонецьку за останні 48 годин і відтіснили російські війська до східної околиці міста. Крім того, росіян відтіснили і з південних населених пунктів.
Експерти також зазначили, що українські сили, ймовірно, намагаються використовувати триваюче зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.
"Контрнаступальний тиск України, швидше за все, продовжить привертати увагу російських сил до Луганської області і, отже, залишить вразливі місця в оборонних зусиллях Росії в Харківській області і вздовж південної осі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, військові експерти заявили, що ЗСУ успішно стримують спроби ворога оточити українські позиції в Луганській області.
Раніше в ISW зазначили, що російські військові проовалили штурми біля Ізюма і ускладнили просування до Слов'янська Донецької області.
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