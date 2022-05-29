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ЗСУ провели контратаку під Кривим Рогом, знищили Су-35 та багато окупантів

Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Біля Кривого Рогу ЗСУ провели спецоперацію, де знищили багато живої сили та техніи окупанта. В тому числі літак Су-35 та установки "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Як повідомив голова Кривого Рогу, було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу.

"Знищено 63 окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню «Град», артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35. Дякуємо за мужність та відвагу наших солдатів", - написав Вілкул.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Кривий Ріг. Вибухи пролунали на околицях міста.

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