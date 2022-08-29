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ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном

Фото: ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Бойовики так званої "ДНР" відійшли зі своїх позицій в Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне угрупування "Каховка".

"109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій в Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - йдеться в повідомленні.

На кадрах відео можна побачити російського солдата, котрий зізнається, що українські військові прорвали першу лінію оборони.

Обережно! На кадрах присутня нецензурна лексика!

Як повідомлялося, російські командири масово тікають із Херсонської області. Українські військові натякають на черговий "жест доброї волі".

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 47 100 військовослужбовців.

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Херсонская область