ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном

"109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій в Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - йдеться в повідомленні.

На кадрах відео можна побачити російського солдата, котрий зізнається, що українські військові прорвали першу лінію оборони.

Обережно! На кадрах присутня нецензурна лексика!