ЗСУ застосовують артилерію набагато професійніше, ніж російська армія, - генерал США

Навички українських артилерійських підрозділів на порядок вищі, ніж у російських військових. ЗСУ домоглися серйозного ефекту на полі бою.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" , про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі

За його словами, армія Росії хоча і має суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, проте просто завдає масованих ударів по мирних містах.

"Росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані", - вказав Міллі.

Генерал висловив переконання, що ЗСУ використовують артилерію набагато професійніше:

"Українці ведуть бої дуже ефективно, як шляхом застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів", - заявив він.

Нагадаємо, в Брюсселі в середу відбулася третя зустріч Контактної групи з питань оборони України, так звана "Рамштайн-3". Зустріч зібрала представників оборонних відомств близько 50 країн.

За словами міністра оборони України Олексія Рєзнікова, зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО і готовність надавати більше зброї для боротьби за свободу і незалежність.

Під час зустрічі американський президент Джо Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.