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ЗСУ застосували американську концепцію опору вторгненню Росії, - CNN

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Вашингтон, Неділя 28 серпня 2022 02:48
ЗСУ застосували американську концепцію опору вторгненню Росії, - CNN Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України успішно застосовує концепцію опору ROC, зокрема, ознаки її використання видно в серії вибухів у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Йдеться про "Оперативну концепцію опору" (Resistance Operating Concept/ROC).

Вона була розроблена США спільно з НАТО та іншими союзниками у 2013 році, після війни Росії з Грузією у 2008 році.

CNN зазначає, що спочатку тільки Естонія, Литва і Польща висловили ентузіазм щодо доктрини, але після окупації Криму Росією у 2014 році інтерес до методу опору швидко зріс.

Доктрина не призначена для створення або підтримки повстанського руху, її мета - створити санкціоновані урядом сили, які будуть проводити дії проти іноземних окупантів з метою відновлення суверенітету.

CNN пише, що підходом керуються не тільки українські військові, а й цивільне населення країни в рамках узгодженого опору російській армії.

Доктрина опору передбачає використання коктейлів Молотова, навмисні підпали і додавання хімікатів до бензобаків для диверсії ворожих транспортних засобів, і закликає до широкої кампанії з обміну повідомленнями, щоб запобігати поширенню ворожих повідомлень і підтримувати єдність населення.

Відео українських ударів по російських танках, часто під саундтрек з попмузики або хеві-металу, стали вірусними, як і кадри, на яких українські солдати рятують бездомних тварин. Зазначається, що "навмисно чи ні, але це стає частиною опору, дозволяючи Україні формувати заголовки в західних ЗМІ на свою користь і часто олюднюючи українських військовослужбовців так, як це ганебно не вдалося російським військовим".

CNN також пише, що в авангарді опору знаходиться президент Володимир Зеленський, який "своїми нічними промовами і частими міжнародними виступами не дає конфлікту зникнути з поля зору. Його візити на передову висвітлюють світові новини, а президента Росії Володимира Путіна рідко можна побачити поза Кремля або Сочі". Шквал повідомлень, своєю чергою, спровокував хвилю підтримки з-за кордону і збільшив постачання більшої кількості зброї і боєприпасів.

Генерал-лейтенант у відставці Марк Шварц, командувач командуванням спеціальних операцій в Європі при розробці доктрини, сказав CNN, що " українці використовують всі ресурси, а також деякі досить нетрадиційні засоби, щоб підірвати Збройні Сили Російської Федерації.

Полковник у відставці Кевін Стрінгер, який керував групою розробників оперативної концепції опору, бачить ознаки її використання в серії недавніх вибухів в Криму.

"Оскільки ви не можете домогтися результату звичайним способом, ви будете використовувати спецпризначення, яке зажадає підтримки опору, розвідка, ресурси, Логістика, щоб отримати доступ до цих регіонів... з великою ймовірністю можна говорити про те, що принципи ROC застосовуються в реальних бойових діях прямо зараз", - заявив він.

Деокупація Криму

Нагадаємо, раніше в Міноборони запевнили, що завдання України - це вихід на межі держави 1991 року, тому наші бійці поступово будуть звільняти всі свої території, включаючи Крим.

Додамо, у Сполучених Штатах Америки заявили, що вони схвалюють застосування Україною їхньої зброї в Криму.

Тим часом в офісі президента Володимира Зеленського обіцяють окупантам у Криму "дуже яскравий" Оксамитовий сезон, зазначаючи, що ВСУ зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів на півострові.

Примітним є те, що останнім часом в окупованому Криму почастішали вибухи. Чого вартий інцидент на авіабазі в Саках, де росіяни втратили щонайменше 9 літаків, а ще вибухи під Джанкоєм, у Керчі та біля Севастополя.

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