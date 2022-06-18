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"ЗСУ втратили Запоріжжя". В Кремлі вигадали новий фейк про війну в Україні

Фото: у Кремлі вигадали новий фейк про втрату контролю ЗСУ над Запоріжжям (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Центр протидії дезінформації зібрав ТОП головних "новин" з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЦПД в Telegram.

"Ворог поширює фейкові газети, де росіяни фабрикують заяви Залужного та Арестовича про начебто "втрату Запоріжжя" та розпач серед військових", - розповіли в РНБО.

Крім того, так звана влада Запоріжжя звинувачує Київ в геноциді Криму.

"У Херсоні окупанти заселяються у житло українців та посилюють примусову паспортизацію", - йдеться в повідомленні. Паспорти окупанти оформлюють для депортованих українців і у тимчасово окупованому Сорокіному в Луганській області, а в Маріуполі загарбники відправляють людей за довідками до фільтраційних таборів. Проблему з водою в місті так і не вирішено.

"В лікарні Вовчанська людям відмовили у допомозі й вигнали на вулицю. Це приміщення заповнюють пораненими росіянами, а лікарів змушують працювати на окупантів", - додають в Центрі.

Як повідомлялося, російські пропагандисти утворюють фейки, за допомогою яких намагаються дискредитувати українських шукачів прихистку в ЄС.

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