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ЗСУ майже без втрат вийшли з Золотого та Гірського, - Арестович

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України відступили із Золотого та Гірського (Луганська область) майже без втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, під Лисичанськом російські війська розвинули оперативно-тактичний успіх.

"Але наше командування встигло вивести з наміченого тактичного оточення в районі Гірського і Золотого всіх солдатів. Вийшли організовано, практично без втрат, і займають нові позиції в потрібних місцях", - зазначив Арестович.

Він також додав, що інформація російської сторони про нібито оточення 2000 військових є психологічною операцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська намагаються оточити українське угруповання сил у Лисичанську Луганської області.

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Збройні сили УкраїниЛуганськОфіс президентаВійна Росії проти України