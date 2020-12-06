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В українській армії з'явилися бригади ім. Сікорського та гетьмана Апостола

Неділя 06 грудня 2020 11:36
В українській армії з'явилися бригади ім. Сікорського та гетьмана Апостола
Фото: українська армія (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В українській армії з'явилися бригади імені авіаконструктора Ігоря Сікорського і гетьмана Данила Апостола. Почесні звання були присвоєні до Дня Збройних сил України.

Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що 44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола". Надалі її будуть називати 44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ ЗСУ.

Також 18 окрема бригада армійської авіації отримала почесне найменування "імені Ігоря Сікорського", а 27 реактивна артбригада - "імені кошового отамана Петра Калнишевського".

Крім того, 12 окремій бригаді армійської авіації присвоєно почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка", а 1 радіотехнічній бригаді Повітряних сил - почесне найменування "Галицько-Волинська".

Також повідомляється, що 169 навчальному центру Сухопутних військ присвоїли почесне найменування "імені князя Ярослава Мудрого".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виключив скорочення витрат на оборону.

Цього тижня Верховна рада надала гарантії державного захисту військовим Сил спеціальних операцій.

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