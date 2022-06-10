ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям, - мер Мелітополя

За останні два тижні Збройні сили Україні посунули лінію фронту на 5-7 км від Запоріжжя. Завдяки цьому можна провести деокупацію Мелітополя.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна.
"За останні два тижні десь на п'ять-сім кілометрів лінію фронту відсунули від Запоріжжя. Тож деокупація і Мелітополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі найближчим часом", - сказав Федоров.
Нагадаємо, окупанти розмістили за 35 кілометрів від Запоріжжя близько 30 танків.
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