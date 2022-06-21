ЗСУ підтвердили удар по Зміїному, противника зазнав значних втрат

"По острову Зміїний було завдано зосередженого удару із застосуванням різних сил і засобів ураження, в ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення", - йдеться в повідомленні.

Також наводиться ситуація на 21 липня на окремих напрямках.

Миколаївська область

Після російських обстрілів у селі Лимани Галицинівської громади загорівся житловий будинок та суха трава, потерпілих немає. Також вночі була обстріляна Першотравнева громада. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але істотно пошкоджені будівлі.

Вранці російські війська завдали ракетного удару з повітря і реактивними системами залпового вогню з Херсонського напрямку по Миколаєву і передмістю. Противник продовжує руйнувати порт і сільськогосподарські площі. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Херсонська область

Тривають обстріли, окупанти застосовують різну зброю, включаючи заборонену міжнародними конвенціями. Обстановка в регіоні дуже складна. Особливо в населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади і на кордоні з Миколаївською областю. Критичною залишається ситуація з відновленням електроенергії та води в селах Бериславського району.

При цьому українські підрозділи продовжують знищувати ворога і відтісняти його на схід. Вранці вертолітна пара вдарила по скупченню живої сили і військової техніки противника.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 10 вогневих завдань. Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо про загибель як мінімум двох російських військових.

Крім того, знищено танк, багатоцільовий броньований тагяч, 3 броньованих і 4 вантажних автомобілі.

Склад корабельного угруповання противника за ніч не змінився, загрози і виклики - теж.