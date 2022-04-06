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ЗСУ на підступах до Херсона, тривають запеклі бої, - депутат облради

Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові наближаються до Херсона, нині захопленого російськими військами. На підступах до міста тривають бої з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова депутата Херсонської облради Сергія Хланя в ефірі каналу Espreso.TV.

Він зазначив, що минулого тижня з боку Кривого Рогу (Дніпропетровська область) в напрямку Берислава (Херсонська область) були звільнені 11 населених пунктів.

"Також наші Збройні Сили просуваються з боку Миколаєва, і вже ЗСУ знаходяться на підступах до Херсона. Це якщо брати радіус, то не більше ніж 20 кілометрів до Херсона знаходяться наші військові", - каже депутат.

Хлань розповів, що там зараз тривають запеклі бої, які проходять щодня.

"Ми всі чекаємо, що наші Збройні Сили звільнять Херсон... і я сподіваюся, що все-таки незабаром відбудеться і передислокація наших військ до Херсона", - сказав він.

Нагадаємо, раніше 5 квітня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти готують Херсон до здачі, проте звернув увагу, що не означає, що місто "буде звільнено завтра".

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