ЗСУ відбили вісім ворожих атак, росіяни пошкодили інфраструктуру 20 населених пунктів, - Генштаб

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на спробах повного захоплення Донецької області, організації оборони та утриманні окупованих територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, проводять заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводять резерви та не припиняють ведення повітряної розвідки.

Окупанти продовжують завдавати ударів по помешканнях мирних мешканців та об’єктах цивільної інфраструктури.

Протягом 18 вересня ворог завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів, зокрема це - Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам’янка, Спірне, Верхньокам’янське, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Полтавка, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка та Високопілля.

Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На інших напрямках загарбники вели обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської областей;

- в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської областей; на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ та Миколаївка;

- в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ та Миколаївка; на Краматорському напрямку - Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне, Григорівка;

- Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне, Григорівка; на Бахмутському напрямку - Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ;

- Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ; на Авдіївському напрямку - Костянтинівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне;

- Костянтинівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілам піддалися близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам’янське, Залізничне та Новопавлівка.

На Південнобузькому напрямку росіяни завдавали вогневого ураження по всій лінії зіткнення. Обстрілам піддалися понад 30 населених пунктів. Серед них - Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарці та Ольгине.

На тимчасово захопленій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих "підрозділів МВС". Повідомляється, що після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію РФ.

Протягом 17 вересня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ завдали вогневого впливу по понад 20 об’єктах загарбників. Зокрема, по 7 пунктах управління і 9 опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО та понтонні переправи росіян. Також українські бійці збили один воожий безпілотник.