ЗСУ відбили наступ на трьох напрямках, ворог намагається закріпитися в Лисичанську, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З 1 липня розпочато ротацію підрозділів Збройних сил Білорусі в Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони шляхом підрозділів Східного військового округу РФ.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки кордону. Крім того, ворог обстріляв з території РФ позиції сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

На харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Обстрілював з артилерії населені пункти. Ворожий штурм неподалік Прудянки ЗСУ успішно відбили. Противник завдав авіаударів недалеко від Мосьпанова і Гракова.

На Слов'янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли населені пункти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Неодноразово без успіху намагалися вести штурмові дії недалеко від Мазанівки. Отримали відсіч і відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам'янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік від Новолуганського та травневого. Завдав авіаударів поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту спірне, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір'я, Ольгівське та Кам'янське. Штурмовими діями ворог намагається поліпшити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Здійснював систематичні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка. Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій і ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, вчора авіація ЗСУ відпрацювала за всіма напрямками бойових дій. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів. Знищено близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів.

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