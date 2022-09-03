ЗСУ відбили наступ у районах шести населених пунктів на Донбасі, - Генштаб

Окупанти активізувалися на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Времівка..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника в Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в бік Бердянська, де розгорнуто крематорій.

За минулу добу ворог завдав 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах України зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір'я.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Миропільське, Порозок Сумської області.

На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи сил оборони утримують займані позиції і не дають ворогові просуватися вглиб території нашої держави.

На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб.

На Слов'янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли районів населених пунктів Райгородок, Сіверськ, Спірне.

На Бахмутському напрямку з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдіївському напрямку обстріли з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Водяне, Веселе.

На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій не проводив, обстрілював райони населених пунктів Мар'їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли об'єктів у районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Красне, Щербаки, Білогір'я.

На Південнобузькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина.

Сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Нагадаємо, що ЗСУ потужно вдарили по ворогу у Харківській та Херсонській областях.

Зазначимо, що 1 вересня ЗСУ ліквідували близько 350 окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже 48700 своїх військових.

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