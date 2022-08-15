ЗСУ відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка істотних змін не зазнала. Ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.

На Слов'янському напрямку ворог виробляв вогняне ураження з артилерії різних типів недалеко від Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.

Вів штурмові дії в напрямку Тихоцьке-Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно залучав штурмову і армійську авіацію. Зафіксовані обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю української оборони, здійснював обстріли з артилерії і танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцева і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара і Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовані обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар'їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.

З метою покращення тактичного становища окупанти вели наступальні бої в напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка.

Вів повітряну розвідку БПЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя.

У напрямку населеного пункту Времівка українські воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої в напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котлярове, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, завдав авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки.

Вів повітряну розвідку БПЛА недалеко від Снігурівки, Червоного яру і Білого Колодязя.

У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу"Калібр".

Нагадаємо, вчора українські військові над Одеською областю збили ще один російський безпілотник "Орлан-10", який намагався вести розвідку.

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