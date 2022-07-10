ЗСУ відбивають спроби росіян просунутися на Сіверськ з боку Лисичанська, - ОВА

"Вони (окупанти - ред.) до сьогодні живуть подумками про те, як на початку березня відхопили більшу частину області. Але то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони", - зазначив Гайдай.

За його словами, як тільки ЗСУ зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця.

"За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені в своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить. Як от учора, коли поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався", - розповів Гайдай.

Він також повідомив, що ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів.

"Швидкоруч окупувати усю Луганщину ворог все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари", - додав Гайдай.

Як раніше стало відомо, окупанти активізувалися по всій лінії фронту Донбасу і намагаються наступати. Поки ніякої оперативної паузи не спостерігається.

Нагадаємо, вчора українські артилеристи знищили колону техніки російських окупантів у Луганській області.