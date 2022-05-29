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ЗСУ відкинули росіян від траси "Лисичанськ-Бахмут" і вибили з Тошківки, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники відкинули російських окупантів від траси "Лисичанськ-Бахмут" на два кілометри. Також ворога вибили з Тошківки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Підкріплення є. У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса "Лисичанськ-Бахмут" тепер менше прострілюється. Гумвантажі їдуть", - розповів Гайдай.

За його словами, наші військові вже закріпилися у Тошківці.

"Сєвєродонецьк під контролем України. Ворог успіху немає. Рашисти залишаються в готелі "Мир", вглиб міста просунутися не можуть", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти знову продовжили штурм Сєвєродонецька. Тим часом за добу в регіоні знайшли двоє загиблих, зруйновано близько 60 будинків.

Додамо, за даними Інституту вивчення війни (ISW),захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганську область. Однак це не принесе Росії жодної іншої істотної військової або економічної вигоди.

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ЛуганськЛисичанськБахмут