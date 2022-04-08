ЗСУ відбили ворожі штурми на Донбасі. Ворог обстрілює міста, - зведення Генштабу

Війська РФ продовжують підготовку до наступу на сході України. Основні зусилля окупанти продовжують зосереджуватися на захопленні Маріуполя, веденні наступу в районі Ізюма, прориві оборони угруповання Об'єднаних сил на Донецькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

На Харківському напрямку війська РФ продовжують блокувати Харків. Для недопущення просування ЗСУ окупанти ставлять мінно-вибухові загородження.

У тимчасово зайнятому ворогом Ізюмі "ДНРівці" виконують функції місцевої "поліції", вимагають документи на огляд, проводять обшуки жителів міста та в їх оселях.

Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль Попасної, Рубіжного та встановленні контролю за Маріуполь.

Також противник продовжує вести штурмові дії по більшості напрямків, не перестає наносити авіаудари та вести обстріли цивільної інфраструктури, в тому числі із застосуванням РСЗВ. Така діяльність зафіксована в районах Кремінної, Сєвєродонецька, Новотошківського, Попасної, Новозванівки, Сухої Балки, Новоселівки Другої, Степового, Троїцького, Новобахмутівки, Мар'їнки та Солодкого.

"В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не малии", - розповіли в Генштабі.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші військові відбили 7 атак ворога, знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 автомобільної техніки противника. Українська авіація продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ РФ.