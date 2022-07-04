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ЗСУ відбили штурм Соснівки, але в окупантів частковий успіх біля Мазанівки, - Генштаб

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові отримали частковий успіх під час штурму в напрямку Мазанівки. Наші ж бійці відбили атаку на Соснівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

  • на Волинському та Поліському напрямках білоруські військові продовжують фортифікаційне обладнання позицій;
  • на Сіверському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області;
  • на Харківському напрямку ворог здійснив обстріли міста Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього, а також завдав авіаудару поруч з Петрівкою. Також окупанти дистанційно мінували місцевість поруч з Черкаськими Тишками, аби завадити логістичному забезпеченню наших бійців;

"Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад", - пише пресслужба.

  • на Слов’янському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдали авіаудару поруч з Дібрівне та Богородичне. Окупанти вели штурмові дії в напрямку Мазанівки й отримали частковий успіх;
  • на Донецькому напрямку ворог вів повітряну розвідку БпЛА поруч з Павлоградом й Покровськом;
  • на Краматорському напрямку окупанти обстріляли райони Білогорівки та Верхньокам’янського, а також завдали удару поруч з Тетянівкою;

"Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли", - додає Генштаб.

  • на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Спірне, Берестове й Вершина, а також завдали авіаудару поруч з Вершиною;

"Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового", - відзначає пресслужба.

  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках окупанти не припиняли обстріли вздовж лінії зіткнення, а також завдали авіаудару в районі населеного пункту Тернівка.

"В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр", - відзначає Генштаб.

Аби виправдати руйнування цивільних об’єктів в Україні, Росія продовжує інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, церквах та лікарнях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати російських військових за минулу добу. Наші бійці ліквідували ще близько 230 окупантів.

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