ЗСУ відбили штурм Соснівки, але в окупантів частковий успіх біля Мазанівки, - Генштаб

Російські військові отримали частковий успіх під час штурму в напрямку Мазанівки. Наші ж бійці відбили атаку на Соснівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Головні події сьогоднішнього дня на фронті:
"Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад", - пише пресслужба.
"Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли", - додає Генштаб.
"Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового", - відзначає пресслужба.
"В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр", - відзначає Генштаб.
Аби виправдати руйнування цивільних об’єктів в Україні, Росія продовжує інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, церквах та лікарнях.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати російських військових за минулу добу. Наші бійці ліквідували ще близько 230 окупантів.
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