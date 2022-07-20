ЗСУ відбили низку штурмів, під Бахмутом продовжують запеклі бої: зведення Генштабу

на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог здійснював обстріли з артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області;
на Харківському напрямку окупанти обстрілювали поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного, а також завдали авіаудару поруч з Мосьпаново й Ртищівки. Також російські військові намагалися просунутись в напрямку селища Питомник;
на Слов’янському напрямку окупанти вели обстріл у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Наші бійці відбили штурм в районі Богородичного;
на Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, а також завдали удару поблизу Краматорська та Слов’янська. Намагалися штурмувати в районах Григорівки й Спірного, однак наші бійці завдали ворогу відсіч;
на Бахмутському напрямку окупанти намагаються створити умови для захоплення Бахмуту й Вуглегірської ТЕС. Російські військові обстрілювали райони населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших, а також завдали удару авіацією по Покровському. Бої у районі Берестового й на підступах до Вуглегірської ТЕС тривають;
на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові систематично обстрілювали цивільну й військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки. Також окупанти намагалися провести розвідку боєм в районі Новоселівка, однак зазнали втрат й відійшли;
на Південнобузькому напрямку окупанти зосередились на недопущенні просування наших бійців вглиб. Проводять розвідку БпЛА й систематично обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Також російські військові завдали удару авіацією біля Мурахівки та Новогригорівки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 200 окупантів.