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ЗСУ відбили спробу росіян взяти стратегічно важливу трасу Лисичанськ - Бахмут

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. Окупанти вже два місяці намагаються захопити стратегічний для них шлях, але безрезультатно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що окупаційні війська продовжують завдавати артилерійські удари з наступними спробами штурму, завдають ракетні та авіаудари.

"Вони обіцяли "асвабаждение", а самі вбивають на Луганщині життя. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. А тим, хто вцілів, але втратив все, нічого не іншого залишається, як розпочати все з нуля. Тільки вже далеко від рідної домівки", - пише Гайдай.

За його словами, протягом минулої доби по населених пунктах та навколо них ворогом завдано чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.

Крім того, наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, війська РФ намагалися вести наступ на Доломітне - Новолуганське і Доломітне - Семигір'я, але просування не мали, були змушені відійти.

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