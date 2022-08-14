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ЗСУ відбили кілька атак та знешкодили групу розвідників на Донбасі: зведення Генштабу

Фото: ЗСУ відбили штурми окупантів на Донбасі (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники відбили кілька атак на сході нашої країни та знешкодили групу ворожих розвідників. Водночас окупанти мають частковий успіх біля Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Сіверський напрямок

Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Сеньківки Чернігівської області та Старикового, Атинського і Журавки Сумської області.

Біля кордонів перебуває до чотирьох батальйонних тактичних груп противника. Триває ротація підрозділів.

Харківський напрямок

З артилерії та танків окупанти обстріляли населені пункти Уди, Борщова, Золочів, Безруки, Нове, Ртищівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Мосьпанове, Коробочкине, Пришиб, Байрак та Чепіль.

Авіаційні удари зафіксовані біля Перемоги, Питомника і Верхнього Салтова.

Слов'янський та Донецький напрямки

Противник обстрілював з артилерії різних типів райони неподалік Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини.

Краматорський та Бахмутський напрямки

Окупанти з танків та артилерії обстріляв райони неподалік Верхньокам’янського, Серебрянки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Роздолівки, Переїзного, Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шумів, Яковлівки, Кодеми, Вершини. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми.

Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилось все для окупантів втратами та відступом.

Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.

Окупанти вели наступ в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.

Авдіївський напрямок

Зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм у напрямках Красногорівки та Пісків.

Південнобузький напрямок

Ворог обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Олександрівка, Оленівка, Мирне, Широке, Поляна, Павло-Марʼянівка, Червона Долина, Киселівка, Тернівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка.

Задіяв авіацію для ударів біля Білогірки та Великого Артакового. Вів повітряну розвідку безпілотниками.

Чорне та Азовське моря

Росія зосереджує в акваторіях перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня ЗСУ в черговий раз вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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