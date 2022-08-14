ЗСУ відбили кілька атак та знешкодили групу розвідників на Донбасі: зведення Генштабу

Українські захисники відбили кілька атак на сході нашої країни та знешкодили групу ворожих розвідників. Водночас окупанти мають частковий успіх біля Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Росія зосереджує в акваторіях перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Задіяв авіацію для ударів біля Білогірки та Великого Артакового. Вів повітряну розвідку безпілотниками.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм у напрямках Красногорівки та Пісків.

Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

Зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

Окупанти вели наступ в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.

Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.

Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилось все для окупантів втратами та відступом.

Окупанти з танків та артилерії обстріляв райони неподалік Верхньокам’янського, Серебрянки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Роздолівки, Переїзного, Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шумів, Яковлівки, Кодеми, Вершини. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми.

Противник обстрілював з артилерії різних типів райони неподалік Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки.

З артилерії та танків окупанти обстріляли населені пункти Уди, Борщова, Золочів, Безруки, Нове, Ртищівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Мосьпанове, Коробочкине, Пришиб, Байрак та Чепіль.

Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Сеньківки Чернігівської області та Старикового, Атинського і Журавки Сумської області.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня ЗСУ в черговий раз вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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