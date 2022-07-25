ЗСУ відбили наступи окупантів на трьох напрямках, - Генштаб

Штурмові дії на Берестове-Івано-Дар'ївку та Верхньокам'янку-Івано-Дар'ївку, а також у напрямку Вершина-Луганське ЗСУ відбили та змусили окупантів відступити. Війська РФ також ведуть наступ неподалік від спірного в напрямку Сіверська, бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку війська РФ продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів і недопущення просування сил оборони в бік державного кордону.

На Харківському напрямку російська армія здійснювала вогняне ураження позицій ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Іванівка Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Прудянки, Петрівки та Явірського.

На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогняне ураження позицій підрозділів Сил оборони із застосуванням усіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібрівного та Чепіля.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовані біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар'ївки та Спірного, а авіаудари – неподалік Григорівки та Серебрянки.

На Бахмутському напрямку з метою руйнування оборонних позицій ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. Відзначені польоти БПЛА противника в Краматорському районі.

Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Ворог веде наступ у напрямку Миронівське-Луганське, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою стримування дій ЗСУ окупанти здійснювали обстріли позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів біля Шевченка, Веселого та Полтавки, вів повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою.

На Південнобузькому напрямку відзначені артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкіне, Краснопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Промінь, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря, також було завдано авіаційного удару неподалік від Білогірки.