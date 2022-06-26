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ЗСУ відбили атаку в районі Павлівки, після значних втрат ворог відступив

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Україна, Неділя 26 червня 2022 18:52
ЗСУ відбили атаку в районі Павлівки, після значних втрат ворог відступив Фото: ЗСУ відбили атаку в районі Павлівки (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські військові завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка, тому після невдалого штурму окупанти відійшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, на території республіки Білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил Російської Федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдали авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

На Бахмутському напрямку кремлівські найманці стріляли по українських позиціях із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.

На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані “фільтраційні” заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, росіяни аткакували ракетами столицю.

Також ракетні удари прийшлися на Черкаси.

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