ЗСУ відбили атаки росіян біля 8 населених пунктів: зведення Генштабу

Повідомляється, що сили оборони не дають противнику можливості просуватися вглиб території України. Українські військові успішно відбили атаки в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Любомирівка.
Крім того, росіяни намагаються поліпшити логістичне забезпечення та з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку БПЛА. За минулу добу по військових і цивільних об'єктах на території України завдано більше шести ракетних і більше десяти авіаційних ударів.
Ситуація на окремих напрямках
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін;
На Сіверському напрямку росіяни обстріляли інфраструктуру населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич та Миропілля Сумської області;
На Харківському напрямку обстріляно об'єкти в районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман;
На Слов'янському напрямку активних наступальних дій не було. Обстрілу з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке;
На Краматорському напрямку вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закотного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського та Григорівки;
На Бахмутському напрямку вогневому ураженню піддалися райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка;
На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське;
На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар'їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки;
На Запорізькому напрямку ворог вів вогонь з артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір'я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного;
На Південнобузькому напрямку противник вів обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БПЛА, здійснив понад 50 вильотів.