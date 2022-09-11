ЗСУ відбили 10 ворожих атак, росіяни покинули свої позиції у Херсонській області, - Генштаб

Українські військові відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів. Окрім того, окупанти відійшли зі своїх позицій у деяких населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Росіяни ведуть повітряну розвідку, продовжують вогневе ураження позицій українських підрозділів, намагаються вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

При цьому зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території нашої країни. Протягом 11 вересня окупанти завдали 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На інших напрямках загарбники обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;

- в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області; на Харківському напрямку - Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;

- Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів; на Слов’янському напрямку - Слов’янськ та Стелла;

- Слов’янськ та Стелла; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;

– в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка; на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне;

- в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне; на Авдіївському напрямку атак зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка;

атак зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка; на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;

- в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське; на Запорізькому напрямку - у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль.

- у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль. на Південнобузькому напрямку постраждали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

Росіяни продовжують вчиняти терористичні дії та розміщує своїх військових в закладах освіти. Зокрема, школу у селі Любомирівка Запорізької області перетворили на шпиталь та розмістили в ньому понад 100 поранених. Навколо будівлі окупанти розмістили близько 10 одиниць військової техніки.

Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.

Українські захисники продовжують звільняти населені пункти від загарбників. В Херсонській області ворог також відійшов зі своїх позицій у деяких населених пунктах. Через великі втрати у живій силі росіяни вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.

Протягом 11 вересня для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала пʼять ударів. Було уражено чотири скупчення живої сили і військової техніки ворога та один зенітний ракетний комплекс. Втрати противника уточнюються.