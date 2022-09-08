ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів з початку вересня, - Зеленський

"В рамках оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Всього з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території", - розповів президент.

Він підкреслив, що вдячний всім військовим, які забезпечили контрнаступ.

"Дякую армії, розвідникам, спецслужбам за кожен український прапор, який встановили за останні дні", - заявив Зеленський.