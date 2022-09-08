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ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів з початку вересня, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли звільнити від російських окупантів більше тисячі квадратних кілометрів з початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"В рамках оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Всього з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території", - розповів президент.

Він підкреслив, що вдячний всім військовим, які забезпечили контрнаступ.

"Дякую армії, розвідникам, спецслужбам за кожен український прапор, який встановили за останні дні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, ще сьогодні, 8 вересня, вдень у Генштабі ЗСУ заявляли, Україна повернула під свій контроль 700 квадратних кілометрів, які були окуповані росіянами. Йдеться про Харківський і Південнобузький напрямки. При цьому часові рамки вказані не були.

Також ми писали, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України