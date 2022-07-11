ЗСУ звільнили одне з сіл у Херсонській області (відео)

Військовослужбовці ЗСУ звільнили село Іванівка в Херсонській області від російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 60-ї окремої піхотної бригади оперативного командування "Каховка" Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.
"Від російських загарбників там залишилися тільки страшні спогади і" мертва " військова техніка. Наші козаки сповнені рішучості, а їхні шаблі готові до бою", - йдеться в повідомленні.
При цьому військові налагоджують комунікацію з місцевими та надають допомогу нужденним.
Нагадаємо, Напередодні українські військові знищили артилерійську батарею окупантів на Херсонському напрямку.
Крім того, українські бійці використовували Himars проти російських військових у Новій Каховці. Більше сотні окупантів загинули в результаті удару.