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ЗСУ звільнили 4 села в Херсонській області? В Міноборони відреагували на дані CNN

Фото: у Міноборони прокоментували дані CNN про звільнення 4 сіл у Херсонській області (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові не підтверджують та не спростовують дані про звільнення від окупантів 4 сіл у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На відміну від компанії CNN, я дуже переймаюся долею тих людей, які проживають у цих населених пунктах, і тих підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо, як тільки буде можливість, ми обов’язково повідомимо", - сказала вона.

Коментуючи ситуацію на Херсонському напрямку загалом, Гуменюк розповіла, що наразі тривають позиційні бої з метою покращення положення ЗСУ, "для того, щоб не допустити залучення ворожих резервів".

Нагадаємо, вчора видання CNN повідомило про те, що ЗСУ відбили з-під російської окупації 4 села - два села біля Херсону і два - біля Високопілля.

Додамо, що за останніми даними на початок серпня ЗСУ звільнили 53 населених пунктів в Херсонській області.

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Херсонская область