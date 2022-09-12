ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території, - Маляр

Українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Масштабний контрнаступ українських військових у Харківській області розпочався на початку вересня. На сьогодні ЗСУ звільнили майже всю Харківську область, а також кілька населених пунктів у Донецькій області. Крім того, останніми днями Україна повернула контроль над низкою населених пунктів у Херсонській області.