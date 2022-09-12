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ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території, - Маляр

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Константин Широкун

Українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Масштабний контрнаступ українських військових у Харківській області розпочався на початку вересня. На сьогодні ЗСУ звільнили майже всю Харківську область, а також кілька населених пунктів у Донецькій області.

Крім того, останніми днями Україна повернула контроль над низкою населених пунктів у Херсонській області.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.

Також раніше повідомлялося, що українські військові у вересні деокупували вже близько 40 населених пунктів у Харківській області і в кількох місцях вийшли на кордон з Російською Федерацією.

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