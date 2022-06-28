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ЗСУ зупинили штурми під Слов'янськом та відбили наступ на Бахмутську трасу, - Генштаб

Фото: ЗСУ дали відсіч російським окупантами на декількох напрямках (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військовослужбовці сьогодні відбили російські штурми поблизу Слов'янська, а також зупинили наступ окупантів на трасу Бахмут-Лисичанськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

  • на Волинському та Поліському напрямках йде нарощування оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області, а у Гомельській області з 28 червня по 16 липня проходитимуть військові збори;
  • на Сіверському напрямку окупанти з артилерії били по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей;
  • на Харківському напрямку росіяни продовжують бити з артилерії по населених пунктах області та самому Харкову, із вертольотів Ка-52 били неподалік села Явірське. ЗСУ відбили штурм біля Дементіївки, Довгалівки та Залимана;
  • на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка, змусивши окупантів відійти. Росіяни продовжують бити по населеним пунктам з артилерії;
  • на Краматорському напрямку активних дій противника сьогодні не було, але росіяни били із реактивних систем залпового вогню біля Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки;
  • на Лисичанському напрямку росіяни продовжують спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут - Лисичанськ. Окупанти без успіху наступали у напрямку Спірного і відійшли;
  • на Бахмутському напрямку окупанти вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії;
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював населені пункти з артилерії, а також ланкою вертольотів Ка-52 завдав ударів поблизу Авдіївки;
  • на Південнобузькому напрямку окупанти продовжують бити по населеним пунктам зі ствольної та реактивної артилерії. Біля Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки завдали авіаударів.

Крім того, росіяни продовжують тримати у Чорному та Азовському морях ракетні носії, сумарний залп яких складає до 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Також українські військові не виключають демонстративних дій та провокацій з боку білоруських військових в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки з метою уточнення позицій і характеру діяльності ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові помітили, що біля кордону України відбувається посилення шести білоруських батальйонів.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України