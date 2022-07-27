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ЗСУ зупинили шість штурмових спроб росіян, - Гайдай

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Донбас, Середа 27 липня 2022 09:21
ЗСУ зупинили шість штурмових спроб росіян, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники протягом минулої доби зупинили шість штурмових спроб росіян. Окупанти намагаються прорвати оборону на різних фронтах, але їм це не вдається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Ворог намагається прорвати нашу оборону на різних ділянках фронту, проте українські військові завдають противнику втрат на всіх напрямках, де точаться активні бойові дії", - написав Гайдай.

За його словами, росіяни вкотре вдалися до ракетного терору, двічі обстрілявши населені пункти.

"Ще два рази вони (окупанти) здійснили артилерійські обстріли, а також долучали мінометників. Неодноразово були залучені безпілотники. ЗСУ зупинили штурмові намір росіян на шістьох ділянках. Окупанти вимушені були відійти, зокрема, в районі Верхньокам’янського", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, на Бахмутському напрямку біля Семигір'я окупанти провели розвідку боєм і зазнали вогневого ураження.

Додамо, ЗСУ завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську.

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