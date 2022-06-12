ЗСУ одним пострілом ліквідували російську колону біля Лисичанська (відео)

Біля Лисичанська Луганської області українські військові не дали просунутися російській військовій колоні. Вони влучно атакували техніку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане ЗСУ в Facebook.
"Зупинили рух колони окупантів під Лисичанськом..." - йдеться в підпису до кадрів.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення міської військової адміністрації в Лисичанську (Луганська область).
Відзначимо, російські військові обстрілюють Лисичанськ (Луганська область) з великого калібру. Мешканцям міста небезпечно перебувати навіть в укриттях.
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