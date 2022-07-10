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ЗСУ назвали втрати росіян від сьогоднішнього удару під Херсоном

Фото: українська артилерія сьогодні відпрацювала по росіянам під Херсоном (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артем Горовенко

В результаті удару по російських позиціях під Херсоном противник зазнав втрат в живій силі і техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Повідомляється, що ракетно-артилерійські підрозділи знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.

"Підтверджені втрати противника становлять 15 рашистів і понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 - це броньована і автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, які були знищені в Чорнобаївці, і автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях уздовж лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по військовій частині росіян у Херсоні. Окупанти оточили центр міста і перевіряли всіх людей.

Крім того, українські сили знищили російську артилерійську батарею.

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Збройні сили УкраїниХерсон