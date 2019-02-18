ЗСУ назвали число українських військових у полоні на Донбасі

З початку року до полону потрапили четверо українських військових

В плену боевиков на Донбассе по состоянию на сегодня находится 41 военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новинарню".

Сообщается, что в ответе на запрос управление по связям с общественностью ВСУ указало, что по состоянию на 13 февраля боевики удерживали 40 военнослужащих. В Генштабе также уточнили, что с начала 2019 года в плен попали трое военных. Данные были подтверждены до того, как 128 бригада ВСУ заявила, что военнослужащий Игорь Мирончук стал четвертым пленным с начала года.

До этого в январе в плен попали Андрей Качинский из 128 омбр, Станислав Панченко из 58 омбр и Николай Гриненко из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Фото: ответ на информационный запрос (novynarnia.com)

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе украинская сторона отбила атаку диверсантов и взяла в плен боевика.

До этого представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев направил уже 13 предложений с формулами проведения обмена пленными для возвращения украинцев, которых удерживают в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.