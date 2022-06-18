ЗСУ націлені вийти в тил військам противника на Слов'янському напрямку, - Генштаб

На харківському напрямку ЗСУ намагаються прорвати оборону противника і зайти в тил російського угруповання військ, що діє на Слов'янському напрямку. Війська РФ намагаються не допустити прориву і вдаються до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи ворог планує прокладання додаткових залізничних колій. Російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкине та Пришиб.

На Слов'янському напрямку основні зусилля війська противника продовжують зосереджуватися на веденні наступу в напрямку Слов'янська, бої тривають. Армія РФ здійснювала систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дубровно, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка. В районі населеного пункту Краснопілля намагався відновити штурмові дії, бої тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує бити зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.

Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк. З метою поліпшення тактичного становища підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, але успіху не мали.

На Бахмутському напрямку, крім наших позицій, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах сіл Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке. Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вкотре завдали ворогу втрат.

На Південнобузькому напрямку з метою стримування наших військ ворог обстрілював з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине. Одночасно війська РФ продовжують мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.