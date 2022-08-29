ЗСУ завдали ударів по складах і військовій частині росіян в Херсоні

У ніч на понеділок, 29 серпня, Збройні Сили України завдали ударів по складах і військовій частині окупантів у тимчасово окупованому Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.
"Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. "Прильоти" по складах і прямо у військову частину рашистів в Херсоні", - написав він.
Нагадаємо, раніше українські військові "відпрацювали" кілька об'єктів в окупованому Херсоні.
Крім того, раніше повідомлялося про вибухи в Херсонському мікрорайоні Північний біля виправної колонії № 90. Місцеві жителі кажуть, що вилетіли вікна в декількох будівлях, а також в розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинках.
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