RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ завдали ударів по складах і військовій частині росіян в Херсоні

Фото: ЗСУ завдали ударів по складах і військовій частині росіян в Херсоні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на понеділок, 29 серпня, Збройні Сили України завдали ударів по складах і військовій частині окупантів у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

"Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. "Прильоти" по складах і прямо у військову частину рашистів в Херсоні", - написав він.

Нагадаємо, раніше українські військові "відпрацювали" кілька об'єктів в окупованому Херсоні.

Крім того, раніше повідомлялося про вибухи в Херсонському мікрорайоні Північний біля виправної колонії № 90. Місцеві жителі кажуть, що вилетіли вікна в декількох будівлях, а також в розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЗбройні сили УкраїниХерсон