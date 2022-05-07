ЗСУ завдали удару по залізничній розв'язці в Ясинуватій

"У окупантів стало проблемою більше. Влучно по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем з логістикою у окупантів збільшиться", - написав він.

Зазначимо, що до 2014 року станція Донецької залізниці в Ясинуватій була найбільшою залізничною станцією та залізничним вузлом у Донецькій області. Після окупації бойовиками залізнична інфраструктура станції була значно пошкоджена, вантажне та пасажирське сполучення через станцію було припинено. У 2015 році бойовики відкрили пасажирське сполучення до станції Луганськ. Також приміськими потягами можна доїхати до Горлівки, Іловайська, Єнакієвого. Інші маршрути не працюють.