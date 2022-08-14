ЗСУ завдали удару на півдні: знищено техніку та живу силу ворога

Українські військові 13 серпня завдали потужних ударів по російських окупантах у Херсонській та Миколаївській областях. Внаслідок роботи ЗСУ ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що наша армійська авіація двічі атакувала опорні пункти загарбників у Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на: 15 росіян;

1 танк Т-72;

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки. "У Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".