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ЗСУ завдали удару на півдні: знищено техніку та живу силу ворога

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Неділя 14 серпня 2022 03:46
ЗСУ завдали удару на півдні: знищено техніку та живу силу ворога Фото: ЗСУ завдали удару на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові 13 серпня завдали потужних ударів по російських окупантах у Херсонській та Миколаївській областях. Внаслідок роботи ЗСУ ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що наша армійська авіація двічі атакувала опорні пункти загарбників у Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на:

  • 15 росіян;
  • 1 танк Т-72;
  • 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

"У Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що 13 серпня ЗСУ завдали мінімум 5-6 ударів по лівому берегу Херсонської області.

До слова, ввечері 13 серпня у Новій Каховці Херсонської області зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів.

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