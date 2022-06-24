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ЗСУ завдали п'ять авіаударів на південному напрямку: ворог зазнав втрат

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Одеса, П'ятниця 24 червня 2022 08:47
ЗСУ завдали п'ять авіаударів на південному напрямку: ворог зазнав втрат Фото: українські винищувачі (facebook.com/rnbou)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України завдали п'ять авіаударів на південному напрямку. Російські війська зазнають втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.

Також він повідомив, що Росія вивела з Севастополя шість кораблів-ракетоносців. П'ять з них попрямували в північно-західному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові відходять від Сєвєродонецька. Інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

Крім того, українським захисникам вдалося відбити атаку на Лисичанськ Луганської області. Однак ворог зміг окупувати Миколаївку.

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