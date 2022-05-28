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ЗСУ почали наступати на півдні: подробиці від військових

Фото: ЗСУ почали наступати на півдні (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові мають чималі успіхи на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь".

"Ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ, ворогу завдано суттєвих втрат", - йдеться в повідомленні.

Військові додають, що росіянам довелось займати оборону "на невигідних недообладнаних рубежах".

Як повідомлялось, раніше радник голови ОП України Олексій Арестович заявляв, що на півдні України ЗСУ контратакували противника. Бойові дії проходили у населеному пункті Давидів Брід.

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Війна в Україні